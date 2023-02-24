



Журналистка довела Зеленского до слез

Заключающий вопрос на пресс-конференции Президента Украины для украинских и мировых СМИ растрогал Владимира Зеленского до слез - касался он семьи и того, как полномасштабная война, развязанная год назад в Украине Россией, повлияла на отношения с самыми близкими и дорогими людьми.



Глава государства признался, что мало видится со своими детьми и родителями. Но он очень горд тем, что ему «так повезло с семьей и государством».



На этом пресс-конференция «Февраль. Год несокрушимости», которая длилась 2,5 часа и была приурочена годовщине полномасштабного вторжения в Украину РФ, закончилась.