



Журналистам разрешили лететь вместе с Нетаниягу из США

Канцелярия премьер-министра, отступив от своего предыдущего заявления, сообщила 12 сентября, что репортеры смогут вылететь обратно с Биньямином Нетаниягу после его поездки в США на следующей неделе, после того как журналисты пригрозили полностью бойкотировать визит, если им не позволят лететь.

Нетаниягу собирается вылететь из Нью-Йорка в Тель-Авив, как только закончится Шаббат в субботу вечером, 23 сентября, и приземлиться в Израиле незадолго до начала Йом Кипура вечером 24 сентября.



Дипломатический пресс-корпус получил 11 сентября письмо от офиса премьера, в котором говорится, что “из-за логистических и ограничений безопасности журналисты не смогут вылететь обратно на самолете премьер-министра”, добавив, что те, кто присоединится к поездке, “должны сами позаботиться об

В ответ дипломатические корреспонденты Израиля пригрозили бойкотировать поездку.



“Неразумно ожидать, что мы, журналисты, сопровождающие поездку, нарушим Шаббат, чтобы прибыть в Израиль до Йом-Киппур или, альтернативно, остаться в Нью-Йорке в Йом-Кипур”, – говорится в их обращении к премьер-министру.



Вечером 12 сентября в канцелярии премьер-министра сообщили, что “проверки безопасности и материально-техническое обеспечение пресс-пула будут ускорены, чтобы позволить им присоединиться к рейсу”.