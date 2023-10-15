



Журналиста Исраэля Фрая прячут в тайной квартире



Твит, опубликованный левым ультраортодоксальным журналистом Исраэлем Фраем, привел к демонстрации возмущенных израильтян в городе Бней-Брак.



В ходе демонстрации были запущены фейерверки, вызвавшие массовую панику в районе.



По окончании шабата Фрай написал в своем твиттере, в частности, следующее: "За те 24 часа, что я был отключен, в секторе Газа было убито 126 детей. За последнюю неделю там было убито 2215 человек, из них 724 ребенка и 458 женщин. Как убийство Идо в Беэри является преступлением, так и убийство Ахмеда в Газе является преступлением. Халас, остановись. Послушайте меня внимательно: не нужно быть великим леваком, чтобы попросить остановиться. Остановись на мгновение".



זיקוקים לעבר ביתו של ישראל פריי בבני ברק pic.twitter.com/62OKwTg7iM — ינון מגל (@YinonMagal) October 14, 2023

После этого твита к дому подъехали правые активисты, одетые в черное, начали скандировать и даже запустили фейерверки. В какой-то момент Фрая увезли в тайную квартиру в сопровождении полиции. Полиция начала расследование, и пока никто из подозреваемых не арестован.