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Журналиста Исраэля Фрая прячут в тайной квартире
15.10.2023 11:05 Аркадий Бочаровский

Журналиста Исраэля Фрая прячут в тайной квартире


Твит, опубликованный левым ультраортодоксальным журналистом Исраэлем Фраем, привел к демонстрации возмущенных израильтян в городе Бней-Брак.

В ходе демонстрации были запущены фейерверки, вызвавшие массовую панику в районе. 

По окончании шабата Фрай написал в своем твиттере, в частности, следующее: "За те 24 часа, что я был отключен, в секторе Газа было убито 126 детей. За последнюю неделю там было убито 2215 человек, из них 724 ребенка и 458 женщин. Как убийство Идо в Беэри является преступлением, так и убийство Ахмеда в Газе является преступлением. Халас, остановись. Послушайте меня внимательно: не нужно быть великим леваком, чтобы попросить остановиться. Остановись на мгновение".
 



После этого твита к дому подъехали правые активисты, одетые в черное, начали скандировать и даже запустили фейерверки. В какой-то момент Фрая увезли в тайную квартиру в сопровождении полиции. Полиция начала расследование, и пока никто из подозреваемых не арестован.

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