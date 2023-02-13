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Дудь продал имущество в Москве
13.02.2023 15:07 Ирина Демьянова

Дудь продал имущество в Москве

Российский журналист Юрий Дудь (включен в реестр СМИ-иноагентов) продал автомобиль и дом, находящийся в Новой Москве, за 42 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

"Дудь продал свой дом в Новой Москве — за 42 миллиона рублей", — пишут в Telegram-канале. Там добавили, что журналист расстался с участком размером 12,5 соток, на котором располагался двухэтажный дом площадью 315 квадратных метров. Также Юрий Дудь продал автомобиль марки Hyundai и выписался из дома своего отца, принадлежащего Минобороны РФ.

Ранее стало известно, что журналист закрыл свое собственное ИП в России. На нем был зарегистрирован товарный знак "Вдудь".
 

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