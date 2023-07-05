



Журналист ВВС - Беннету: израильские силы рады убивать детей

Бывший премьер-министр Нафтали Беннет во вторник дал интервью BBC , в ходе которого интервьюер ошеломил его, заявив, что “израильские силы рады убивать детей”.



“Знаете, весьма примечательно, что вы так сказали, потому что они убивают нас, — ответил Беннет. - Eсли 17-летний палестинец стреляет в вашу семью, кто он?”



Журналист ответил: “Согласно вашему определению, вы называете их террористами. ООН называет их…”. Затем Беннет прервал ее и сказал: “Нет, нет, я на самом деле спрашиваю вас: как бы вы назвали 17-летнего человека с винтовкой, стреляющего в вашу семью и убивающего вашу семью? Как бы вы определили этого человека?”



“Мы не об этом говорим, — настаивал интервьюер. - ООН определила их как детей, и мы знаем, что в результате этой целенаправленной атаки погибли четыре человека в возрасте от 16 до 18 лет. Не будем забывать, что это целенаправленная атака. Израильские силы идут и ищут этих людей”.



Затем Беннет сказал: “Я что-то упускаю. Знаете, 17-летний террорист может убивать мирных жителей. Есть фундаментальная разница между тем, что они делают, то есть явно и преднамеренно нацеливаются на гражданских лиц, и тем, что делаем мы, нацеливаемся на террористов. Это ровно наоборот. Мы поступаем правильно, они убивают мирных жителей, и тот факт, что вы создаете это как морально эквивалентное или даже худшее, я считаю неприемлемым”.



