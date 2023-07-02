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Журналист рассказал, где был Путин во время бунта Пригожина
02.07.2023 07:30 Алина Груднева

Журналист рассказал, где был Путин во время бунта Пригожина

Президент России Владимир Путин во время бунта основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина отдыхал на яхте в Санкт-Петербурге.

Об этом написал журналист Михаил Зыгарь в колонке в The New York Times.

Уточняется, что 24 июня проходил фестиваль выпускников "Алые паруса", за которым Путин якобы наблюдал с яхты миллиардера Юрия Ковальчука.

"Он по-прежнему считает, что у него все под контролем и что мятеж Пригожина никак не повлиял на политическую ситуацию. Но он ошибается. Многие, с кем я разговаривал, считают, что путинская система правления просто не может длиться долго", - написал Зыгарь.
 

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