



Журналист рассказал, где был Путин во время бунта Пригожина

Президент России Владимир Путин во время бунта основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина отдыхал на яхте в Санкт-Петербурге.



Об этом написал журналист Михаил Зыгарь в колонке в The New York Times.



Уточняется, что 24 июня проходил фестиваль выпускников "Алые паруса", за которым Путин якобы наблюдал с яхты миллиардера Юрия Ковальчука.



"Он по-прежнему считает, что у него все под контролем и что мятеж Пригожина никак не повлиял на политическую ситуацию. Но он ошибается. Многие, с кем я разговаривал, считают, что путинская система правления просто не может длиться долго", - написал Зыгарь.

