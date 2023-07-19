



Журналист: Протесты используют риторику террористических организаций



Популярный израильский журналист и ведущий, Диди Харари, обрушился с критикой на кампанию протестов против правовой реформы.



Харари пишет в газете Маарив: “Читаю заголовки в газетах и на сайтах - "Сегодня день сопротивления", "Вожди сил Каплан". Скажите, вы не сошли с ума? Не замечаете ли вы, что, возможно, используете риторику известных нам террористических организаций? День национального сопротивления? Такая сила, другая сила? Например, что будет следующим шагом? День гнева? Что это за воинственные концепции? против кого? Я действительно не могу понять. Блокирование дорог, действия против других граждан, едущих на работу или с работы, мам с детьми, едущих в летние лагеря, или просто на веселое времяпрепровождение в эти бесконечные жаркие дни.



Вы что думаете, пробки на шоссе № 4 “колышат” депутата Кнессета Ротмана? Вы думаете, что перекрытая дорога на въезде в Раанану мешает министру Левину? Они едут себе спокойно, им никто не мешает, а граждане и без того достаточно страдают от сильной жары, высоких процентных ставок, цен на летние лагеря и тысячи других причин, так за что вы их наказываете?"



Любое разделение создаваемое всевозможными группами политиков, нацелено на то, чтобы нажить личный капитал, все это в конечном итоге будет против нас, потому что всем, включая, кстати, и наших врагов, ясно, что если мы разделены - мы не выживем здесь, разделенные. И вы, политики, а я специально называю вас политиками, а не лидерами, потому что вы не лидеры, - откажитесь от эго, забудьте личные желания. Помните, что здесь есть народ, целый народ, который выбрал вас, чтобы вы работали на него и платил вам из своих налогов. Поэтому отбросьте свое эго, сядьте, поговорите и придите к соглашению. С ФАТХом договорились, а между собой договориться невозможно? Мы, народ, слишком важны, чтобы только ваше эго играло роль. Мы уже достаточно натерпелись от этой страшной жары, которая усиливается от лета к лету, нет необходимости разжигать здесь еще один костер. Успокойтесь”.

