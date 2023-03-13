



Журналист Караулов стал фигурантом дела о клевете на Никиту Михалкова

Андрей Караулов, который в настоящее время находится в Дубае, снова привлечен к уголовной ответственности в России за клевету, по десяткам связанными с журналистом адресов в столичном регионе прошли обыски. Об этом сообщает ТАСС.



По информации агентства, поводом для возбуждения уголовного дела стало заявление режиссера Никиты Михалкова, которого журналист обвинил в вырубке лесов в Нижегородской области.



"В отношении Андрея Караулова возбуждено новое уголовное дело о клевете (ст. 128.1 УК РФ - прим. ТАСС), в рамках которого потерпевшим признан Никита Сергеевич Михалков. О возбуждении дела органом дознания было принято решение после проведения проверки по факту публичных обвинений режиссера со стороны журналиста якобы в вырубке лесов на территории Нижегородской области. В ходе проведения следственных действий почти по 20 адресам в Москве и в Московской области сотрудники правоохранительных органов провели серию обысков", - рассказал собеседник агентства.



По его словам, уголовное дело о клевете изначально было возбуждено в Нижнем Новгороде, но вскоре изъято из производства нижегородских правоохранителей и передано для проведения дальнейших следственных действий в Москву, где в отношении Караулова расследуется еще одно дело по аналогичной статье. Других подробностей о новом уголовном деле журналиста собеседник агентства не привел.



Официальными комментариями правоохранительных органов, потерпевшей стороны, представителей Караулова и самого журналиста ТАСС пока не располагает.



Ранее житель Москвы Александр Файб также обвинял режиссера Никиту Михалкова в вырубке лесов в Нижегородском регионе. В середине сентября прошлого года судья судебного участка №6 Нижегородского района Нижнего Новгорода признал гендиректора ООО "Медиамаркер" Файба виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 128.1 УК РФ ("Клевета"), и назначил ему наказание в виде 200 часов обязательных работ.



