



"Живем как бабуины": Дерипаска о причинах бедности России

Российский олигарх Олег Дерипаска пожаловался на экономический застой в России, который продолжается вот уже 12 лет. Он прокомментировал ситуацию в стране в своем Telegram.



Олег Дерипаска начал с обсуждения "проблемной" ситуации в США, где банки банкротятся из-за повышения ставки Федеральной резервной системы на 5%, а одновременно с этим американский промышленный сектор не может конкурировать с Китаем и Мексикой. По словам миллиардера, все это напоминает проблемы России, где уже 12 лет нет заметного экономического роста и существенного повышения доходов населения.



"Живем за счет ренты с нефти и газа, как бабуины из Восточной Африки, едва-едва сводя концы с концами. Откладывая опять на потом развитие и Сибири, и Дальнего Востока", — возмутился российский бизнесмен.



Олег Дерипаска также указал на низкие доходы от сельского хозяйства в РФ. По его данным, в 2023 году россияне смогут заработать в аграрной сфере едва ли больше 400 млрд рублей в то время, как государственные банки планируют выйти на 3 трлн рублей. Олигарх напомнил, что даже в рекордный 2022 год российские фермеры заработали всего 539,4 млрд руб, и это до вычета налогов.

