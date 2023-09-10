



Жив и затаился: политолог рассказал, где может быть Пригожин

Российский политолог Валерий Соловей, объявивший в августе о том, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин жив, раскрыл его предполагаемое местонахождение.



Заявление бывшего профессора московского Института международных отношений (МГИМО) опубликовала британская газета The Daily Mail.



"Я обещал сказать, где находится Пригожин. Он в Венесуэле. Насколько я знаю, он находится на острове Маргарита", - сказал политолог, не приводя никаких доказательств.



По словам Соловья, Пригожина заблаговременно предупредили о том, что его самолет потерпит крушение, чтобы тот мог спастись. Политолог уверен в теории заговора о сделке, которую якобы с главарем "вагнеровцев" заключили президент РФ Владимир Путин, руководитель службы безопасности Николай Патрушев и секретарь Совбеза России.



Пригожину якобы приказали затаиться до смерти Путина, в случае которой он вернется в РФ, чтобы руководить своими наемниками в битве за высшую власть.



"Они договорились о сотрудничестве в критической ситуации. Под контролем Пригожина может находиться до 5 тысяч наемников. Их предполагается использовать в качестве отряда смерти, чтобы избавиться от тех, кто попытается противостоять новой правящей коалиции, связанной с Патрушевым", - считает он.



В прошлом месяце Соловей заверил, что в Тверской области погиб двойник, а сам Пригожин теперь разрабатывает план мести.