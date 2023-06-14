



Жителю Чехии запретили въезд в Прагу из-за украинского флага

В Чехии мужчину по имени Ярослав Попелко приговорили к четырем месяцам условного срока с полуторагодовалым испытательным периодом из-за того, что тот призывал снять украинский флаг из Народного музея, выходящего на главную площадь страны. Об этом во вторник, 13 июня, пишут České noviny.



Суд запретл Попелко находиться в Праге в течение 18 месяцев.



Сообщается, что мужчина на антиправительственном протесте "Чехия против бедности" подстрекал толпу ворваться в музей и сорвать украинский флаг, который находится там "в знак солидарности со страной, столкнувшейся с российской агрессией".



Попелко во время суда заявил, что не чувствует себя виноватым, поскольку считает неуместным флаг Украины - иностранного государства - на стене Народного музея.



Попытку сорвать украинское знамя он также объяснил своим убеждением, что Украина ответственна за вторжение войск Варшавского договора в Чехословакию в 1968 году.



