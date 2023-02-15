



Жителям Байконура предлагают четверть миллиона рублей за участие в войне

Глава администрации города Байконур подписал постановление о единовременной выплате 260 тысяч рублей для тех, кто отправится на войну в Украине по мобилизации или на добровольной основе. В постановлении сказано, что денежные выплаты предложены “в качестве меры социальной поддержки”. Финансировать их планируется из городского бюджета.



Город Байконур — это административный центр одноименного космодрома в Казахстане. Россия арендует город и космодром Байконур с 1994 года. Договор с Казахстаном действует до 2050 года, арендная плата составляет 115 миллионов долларов в год. Город Байконур наделен статусом, соответствующим городу федерального значения РФ.



После того, как в сентябре 2022 года в России объявили мобилизацию, администрация Байконура заявляла, что с учетом особого статуса города там никого не будут отправлять на войну принудительно.



“Мобилизационные мероприятия в отношении жителей города Байконура – граждан Российской Федерации проводятся только в отношении граждан, добровольно выразивших желание поступить на военную службу”, — говорилось в сообщении чиновников.