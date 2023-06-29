



Жителя Холона обвиняют в десятках "особо жестоких" секс-преступлений



Кибер-отдел прокуратуры подал в окружной суд Тель-Авива обвинительное заключение против 27-летнего Сергея Остова из Холона.



Остоваа обвиняют в совершении за многочисленных "особо жестоких" сексуальных преступлений, совершенные им в отношении примерно 40 девочек и мальчиков в возрасте от 10 до 17 лет через Интернет. Остов также обвиняется в использовании тела несовершеннолетней для создания рекламы около 400 других девочек, все из зарубежных стран. Согласно обвинительному заключению, в период 2019-2023 годов Остов связывался с жертвами через приложения "Telegram" и "Instagram", проводил с ними видеозвонки и требовал, чтобы они раздевались и сами совершали действия сексуального характера за плату.

