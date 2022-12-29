



Жительница Тель-Авива обвинила мужа в изнасиловании 12-летней сестры

Суд по семейным делам в Тель-Авиве недавно принял к рассмотрению иск о клевете, поданный мужчиной против своей бывшей жены после того, как она оскорбила его в коридорах раввинского суда во всеуслышание.



Судья Йорам Шакед постановил, что резкие слова женщины, которая обвинила мужа, госуадрственного служащего в изнасиловании своей 12-летней сестры, являются клеветой. Он также заявил, что женщина должна выплатить истцу компенсацию.



Истец и ответчица развелись 15 лет назад. В июле 2021 года в суд был подан иск, в котором истец представил видеозапись, на которой видно, как ответчица кричит во всеуслышание присутствующим в коридорах раввинского суда - где они находились в то время - о том, что он изнасиловал ее младшую сестру, и, среди прочего, взывает к нему: "Извращенец, что плохого в 12-летней девочке? У нее даже груди нет! Как ты смеешь?".



По словам истца, из видеозаписи следует, что его бывшая жена хотела причинить ему вред, и поэтому у него есть основания для компенсации по закону против диффамации. Сумма иска была установлена в размере 120 000 шекелей, но позже была снижена до 60 000 шекелей.



Судья постановил, что женщина компенсирует истцу 30 000 шекелей за клевету. В рамках другого иска, рассматриваемого в то же время, женщину обязали вернуть истцу алименты в размере 30 974 шекелей, которые он выплатил ей сверх нормы. Кроме того, с нее взыскали 28 800 шекелей в качестве расходов и гонорара адвоката.