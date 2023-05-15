



Жители Сербии сдали более 13 тысяч единиц оружия после объявления амнистии

Жители Сербии сдали около 13500 единиц оружия после амнистии, объявленной после двух массовых расстрелов, в которых погибли 17 человек.



Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич, сообщает РТС.



"Я горжусь этой акцией и результатами, это важно для большей безопасности наших граждан", – сказал Вучич.



Он подтвердил, что до 8 июня граждане могут сдать незарегистрированное оружие и избежать наказания.



Вучич в очередной раз призвал всех граждан сдать как нелегальное, так и легальное оружие и подчеркнул, что после 8 июня власти будут реагировать жестко и штрафы будут огромными.

