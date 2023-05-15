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Жители Сербии сдали более 13 тысяч единиц оружия после объявления амнистии
15.05.2023 16:05 Ирина Демьянова

Жители Сербии сдали более 13 тысяч единиц оружия после объявления амнистии

Жители Сербии сдали около 13500 единиц оружия после амнистии, объявленной после двух массовых расстрелов, в которых погибли 17 человек.

Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич, сообщает РТС.

"Я горжусь этой акцией и результатами, это важно для большей безопасности наших граждан", – сказал Вучич.

Он подтвердил, что до 8 июня граждане могут сдать незарегистрированное оружие и избежать наказания.

Вучич в очередной раз призвал всех граждан сдать как нелегальное, так и легальное оружие и подчеркнул, что после 8 июня власти будут реагировать жестко и штрафы будут огромными.
 

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