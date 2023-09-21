



Жители мошава на Голанах - Нетаниягу: не возвращайся

Жители мошава на Голанских высотах призвали премьер-министра Биньямина Нетаниягу и его супругу Сару держаться от этого места подальше.



Дело в том, что глава правительства с женой собираются вновь приехать в Неве-Атив в отпуск и уже забронировали номер в местном отеле "Панда".



Их поездка запланирована на "Суккот". Жители отправили Нетаниягу письмо с просьбой отменить визит. Они пригрозили преследовать главу правительства повсюду, где бы он не находился.



"Тираническая пара возвращается в Неве-Атив на Суккот", - сказано в заявлении организаторов протеста.



Напомним, два месяца назад Нетаниягу с супругой посетил это же место во время отпуска. В результате, сотни демонстрантов против правовой реформы собрались возле отеля.

