



Жители Газы требуют “обменять” похищенную Елизавету Цуркову на 5000 палестинцев

Активисты за права заключенных в Газе проводят митинг возле местного отделения Красного Креста, призывая Ирак, где, как считается, содержится Цуркова, оказать давление на Израиль, чтобы тот согласился на обмен. Члены Комитета палестинских заключенных призвали к тому, чтобы Израиль освободил заключенных по соображениям безопасности по соглашению о возвращении российско-израильской ученой, похищенной в Ираке.



В сопровождении семей задержанных активисты провели акцию перед штаб-квартирой Красного Креста в Газе, держа фотографию Елизаветы Цурковой рядом с фотографиями палестинских заключенных. Их требование заключалось в том, чтобы Ирак оказал давление на Израиль для принятия соглашения об обмене.



Координатор комитета заключенных Заки Дабабаш обратился к похитителям Цурковой.



“Свобода 5000 заключенных зависит от Аллаха и от процесса обмена заключенными, который вы можете осуществить”, – сказал он.



Демонстрация была местной инициативой политических активистов и родственников палестинских заключенных, а не официальным требованием ХАМАСа или Палестинского исламского джихада, которые еще не прокомментировали похищение.



Стало известно, что иракские боевики, похитившие Цуркову, пытались передать ее Ирану. Новые подробности, раскрытые арабскими источниками, утверждают, что сама ученая инициировала встречу со своими будущими похитителями.