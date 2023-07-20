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Житель Ашдода сел в тюрьму за изнасилования несовершеннолетних
20.07.2023 16:43 Алина Груднева

Житель Ашдода сел в тюрьму за изнасилования несовершеннолетних

Окружной суд Беэр-Шевы приговорил к 15 годам тюрьмы жителя Ашдода, осужденного за изнасилования девушек в возрасте 16 и 18 лет.

Согласно тексту обвинительного заключения, мужчина обманул своих жертв, представившись им художником-скульптором.

Он заманил их в отель на "пробы" в качестве моделей. Обвиняемый предложил им раздеться для создания скульптур обнаженного тела, после чего надругался над девушками.

Помимо 15 лет тюрьмы, насильнику дали условный срок. Также его обязали выплатить 100 тысяч шекелей в качестве компенсации.
 

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