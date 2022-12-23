



"Жирный плевок в наших людей". Кристина Потупчик пилит 10 миллионов в месяц

В патриотических телеграм-каналах разыскивают «креативного продюсера» агитационных роликов, призывающих мужчин из глубинки идти добровольцами в зону СВО. Судя по всему, этого парня, если найдут, искупают отнюдь не в овациях. Патриотов возмутила сквозная идея агиток: подпиши контракт — и поправишь свои финансовые дела, а не сопьешься без работы. Ну и Родину защитишь — заодно.



Трамплином для этой дискуссии стал телеграм-канал «Двач», который 15 декабря выложил ролики, не уточняя первоисточник, но поставив свои вотермарки и сопроводив контент язвительным комментарием: «Так вот куда делись актеры из низкобюджетных сериалов!»



Затем на ролики обратил внимание украинский блогер Анатолий Шарий. Ему накидали комментариев: мол, это все враги России делают. Тогда блогер указал в сторону вероятного автора идеи и придал дискуссии ускорение.



«По моей информации, это делается в рамках освоения бюджетов в $10 млн в месяц и к производству этого имеет отношение некая П., отвечающая перед Кремлем «за соцсети», — поделился соображениями Шарий. — Делается это вполне за бюджетные средства и, как уверяют создатели, «четко попадает в своего зрителя», в пример приводятся отдельные депрессивные регионы».



На неопределенно-адресный выпад Шария отреагировала Кристина Потупчик.



«От этого дерьмища (мониторщики и стукачи, занесите в отчёт), которое я и за сто миллионов не стала бы делать, несёт или изменой, или глупостью», — отрубила Потупчик в своем канале.



Журналист и депутат Мособладумы Андрей Медведев в своем ТГ-канале оценил качество видеороликов, которые сейчас заполонили социальные сети. И вызвали бурю негодования: "И вот именно тот, кто дал этой русофобской гадости путёвку и есть во всей этой истории главный злодей. Потому что для него в этом ролике все хорошо. Русский мужчина идёт воевать не за Родину, а исключительно за деньги.

Такой жирный плевок в наших людей, можно оценить только как преступление. Потому что я точно знаю, как и почему ушли воевать мобилизованные из моего округа. И что для них слово Родина значит.

Конечно, оставим маааленький вариант, что ролик сняли вражеские ципсо на нашей территории с нашими актёрами. Но тогда я не знаю, какой вариант хуже".







