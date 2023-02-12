



Жириновский говорил о способности США вызывать землетрясения

В РФ "обнаружено" интервью покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского от 2013 года, в котором он утверждает, что США в силах провоцировать катастрофы природного характера. Видеозапись разместил на своей странице в Telegram «Пул №3» журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.



Жириновский вещал: "Есть еще и искусственный момент, когда определенным силам выгодно усиление стихийных бедствий – жара, дожди постоянные или можно сегодня создавать искусственные землетрясения. Все землетрясения или связанные с этим наводнения – все это можно делать искусственно. А землетрясения как мы остановим? Или авария на атомных станциях? Все это можно сделать путем технической диверсии. Когда все это начинается? Например, Япония начинает вдруг играть слишком самостоятельную роль, заявляет о своих амбициях, пытается восстановить свои вооруженные силы. США думают «рановато» - и вот вам Фукусима. Где-нибудь усиление китайцев. Слишком это опасно, если китайцы захватят всю Азию. И вот вам наводнения и землетрясения происходят."