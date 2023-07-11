



"Жестокому задержанию женщины" предшествовал плевок в лицо полицейского



“Репортер” 12-го канала Михаль Пейлан опубликовала видео записи “жестого задержания демонстрантки полицией”. Пейлан не опубликовала несколько предшествующих задержанию фреймов - в которых “демонстрантка” плюет в лицо офицеру.



После вала реакций на подобную попытку промывания мозгов Пейлан опубликовала полное видео с припиской: “Мне прислали документальное подтверждение с этой жестко задержанной протестующей, которая плюет в полицейского после того, как кричит "не трогайте меня", а он смеется над ней. Для меня, как человека, которому впервые в жизни плюнули в лицо демонстранты на акции в поддержку реформы, это ужасный, унизительный и отвратительный опыт. Этому нет места.

Но даже если ее задерживают, нет необходимости в таком насилии по отношению к ней“.



מפגינה נמשכת מהמדרכה באלימות ע״י שוטר ונעצרת. pic.twitter.com/2vqNQmRevY — Michal Peylan • מיכל פעילן (@michalpeylan) July 11, 2023