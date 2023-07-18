



Жесткий контроль: В РФ ограничат продажу препаратов для прерывания беременности

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко предложил ограничить продажи препаратов для медикаментозного прерывания беременности, сообщает “Интерфакс”.



“Сегодня обсуждались вопросы демографических направлений, в частности, ограничение продажи и перевод на предметно-количественный учет препаратов для прерывания беременности. Мы поддерживаем эту инициативу и считаем, что в этом году этот процесс надо завершить”, – заявил Мурашко по итогам заседания президиума фракции “Единая Россия”.



Министр также добавил, что препараты, которые используются для медикаментозного аборта, “должны жестко контролироваться”.



В России аборт проводится по желанию женщины при сроке беременности до 12 недель, в случае изнасилования – до 22 недель, а по медицинским показаниям – независимо от срока беременности. Препараты для медикаментозного аборта, которые применяют на ранних сроках беременности, продают по рецепту врача.



В 2015 году в Госдуму был внесен законопроект, подготовленной группой депутатов во главе с сенатором Еленой Мизулиной, о выводе абортов из системы обязательного медицинского страхования и запрете на их проведение в частных клиниках. Этот законопроект не прошел голосование, в том числе из-за Минздрава, настоявшего на том, что принятие подобного закона приведет к распространению незаконных абортов и к увеличению расходов бюджета на лечение пострадавших от них женщин, а кроме того – на пособия по инвалидности.