



Жену "народного губернатора" Донецка Павла Губарева снова арестовали

Вице-губернатор Херсонской области Екатерина Губарева находится под домашним арестом. Об этом сообщает ТАСС.



Как уточнил источник агентства в силовых структурах, Губарева от должности на данный момент не отстранена.



Напомним, 16 ноября стало известно, что Губареву задержали в рамках уголовного дела об экономическом преступлении. Позже ее супруг, бывший "народный губернатор" Донецка Павел Губарев сообщил, что замглавы Херсонской области находится на свободе. Подробности дела в отношении своей жены он раскрывать не стал по соглашению со следствием.



Известно, что Екатерина Губарева запускала в Херсонской области процесс выплаты пенсий и соцпособий из бюджета РФ, и не исключено, что какие-то финансовые нарушения возникли именно тогда. В телеграм-каналы пошел слив о хищении как минимум 60 млн рублей, в СМИ источники сообщили, что в деле фигурируют «десятки миллионов рублей». Защитники Губаревой уже начали говорить, что не может быть и речи о злом умысле, а если и выявили какие-то нарушения, то это скорее халатность. Однако трудно по недосмотру насчитать даже миллион в свою пользу. Т



Кстати, из всех четырех новых регионов России именно в Херсонской области было больше всего жалоб на задержку и невыплату денег. Хотя до последнего времени область меньше всего страдала от боевых действий, и наладить там мирную бюджетную жизнь было проще всего.

Бывший депутат Верховной Рады Олег Царев, который сейчас активно сотрудничает и с администрациями новых территорий, и с крымскими властями, также подтвердил факт задержания и дал понять, что обстоятельства дела действительно могут быть связаны с бюджетными деньгами. Но от подробных комментариев решил пока воздержаться.



Военный эксперт и журналист Юрий Подоляка оказался более разговорчивым: «Насколько я знаю, экономических “эпизодов” в истории Екатерины Губаревой будет много. И тут важно, что будет потом — просто снимут или посадят». И эта оговорка неслучайна. Дело в том, что не так давно задерживали главу военно-гражданской администрации Бердянска Алексея Васильева. Тогда тоже было много слухов от источников в силовых структурах, что дело пахнет экономической уголовной статьей. Однако примерно через неделю «во всем разобрались и отпустили». По какому делу чиновник проходил и в каком качестве, так и осталось неизвестным. Не исключено, что с делом Губаревой тоже «разберутся».