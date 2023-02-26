



Женщины в красных балахонах. "Марши служанок" на улицах Израиля



Одним из наиболее ярких визуальных знаков “борьбы с правовой революцией” стало появление на улицах израильских городов “служанок” в красных балахонах, имитирующих рабынь из сериала-антиутопии “Рассказ служанки”.



За этими перфомансами стоит движение “Женщины строят альтернативу” во главе с госпожой Моран Зар-Каценштейн.



В манифесте “строительниц” сообщается: “Цель борьбы

Как для левых, так и для правых, права женщин - на первом месте! Реформа, проводимая в эти дни в судебной системе, наносит ущерб правам женщин, ослабляя защиту женщин и меньшинств, БАГАЦ, расширяя полномочия раввинских судов, где судьями являются только мужчины, и сокращая гарантированное представительство женщин в комитете по финансированию судей. Кроме того, ряд законодательных инициатив ущемляет права женщин и отбрасывает нас назад. До сих пор наша деятельность была полностью добровольной, а расходы финансировались за счет членов группы и случайных пожертвований."Чтобы продолжать бороться, шить больше балахонов и чепчиков (да, мы сами шьем чепчики), выпускать больше знаков, футболок, рекламных материалов, распространять и укреплять марш служанок и начинать другие инициативы, которые привлекут толпы и получат общественное внимание, нам необходимо заранее планировать и работать с организованным бюджетом". Запрашиваемая сумма будет использована ими для активизации своей деятельности до конца зимней сессии Кнессета, для еще более заметного присутствия на демонстрациях, в Кнессете, в социальных сетях, в СМИ и на местах по всей стране”.



“Служанки” также развернуто описывают свои страхи:



“1. Когда на столе Кнессета лежит законопроект об отмене запрета на дискриминацию при предоставлении услуг на основании религиозных убеждений - это означает, что женщины будут подвергаться дискриминации



2. Когда есть законопроект, утверждающий сегрегацию в общественном пространстве - это означает, что женщины будут подвергаться сегрегации



3. Когда предлагается законопроект о разделении полов в Управлении природы и парков - это означает, что матери не смогут взять с собой сына, которому уже исполнилось 13 лет



4. Когда предлагается закон о наказании тех, кто нескромно одевается у Стены Плача - тогда женщинам будет запрещено туда приходить, и кто будет решать? Раввин Стены Плача.



5. Когда принимается законопроект о расширении полномочий раввинских судов, позволяющих судить в любой области (кроме уголовной и административной) - это означает, что женщинам придется столкнуться с судебной системой по Галахе, а не по существующему закону и в присутствии только судей-мужчин, а уже есть четкие исследования, что они дискриминируют женщин (первыми пострадают женщины из религиозных общин и ортодоксы)



6. Когда существует коалиционное соглашение, в котором говорится, что Израиль не ратифицирует Стамбульскую конвенцию - это означает, что еще больше женщин будут убиты и станут жертвами насилия.



7. Когда в коалиционном соглашении говорится, что совет директоров, из которого выбирались директора для государственных компаний, будет упразднен - это означает меньшее представительство женщин. Вспомним, что в нынешней коалиции из 32 государственных министерств есть одна женщина-руководитель.

8. Когда образование нашего ребенка вверяется в руки отца, который считает, что наше место на кухне и воспитание большого количества детей - это означает, что даже если на практике ему не позволят прикоснуться к образованию, его мировоззрение будет влиять, и женщины снова будут страдать от этого.



9. Когда будут утверждены еще 3 колледжа с разделением полов - это означает, что будет работать еще меньше преподавателей и, соответственно, меньше женщин, потому что те, кто учился отдельно, не захотят работать с женщинами в одном пространстве, и есть шанс, что они предпочтут его.

