



"Женщины Стены" призывают Нетаниягу не назначать Бен-Гвира министром полиции

Группа активисток "Женщины Стены" написала письмо формирующему правительство лидеру "Ликуд" Биньямину Нетаниягу с просьбой не назначать депутата Кнессета Итамара Бен-Гвира министром общественной безопасности.



В письме группа, которая ежемесячно проводит женские молитвы у Стены Плача, говорит, что Бен Гвир не подходит для этой работы из-за "его преследований и подстрекательств у Стены Плача против "Женщин Стены".



Председатель "Оцма Иегудит", который потребовал пост министра общественной безопасности, курирующего полицию, выступает против деятельности группы и неоднократно появлялся у Стены Плача во время их молитвенных служб, чтобы помешать им.

