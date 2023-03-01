



Женщины ИГИЛ используют 13-летних мальчиков в качестве секс-рабов

ИГИЛ давно известен своими сексуальными домогательствами к езидским, христианским, шиитским и суннитским женщинам, которых они захватывали, продавали и подвергали многочисленным изнасилованиям. Сейчас появился новый поворот в извращенной практике ИГИЛ, а именно в лагерях, где содержатся 10 000 женщин и детей, связанных с группировкой. Речь идет о сексуальной эксплуатации мальчиков-подростков.



В то время как некоторые женщины в этих лагерях не хотят иметь ничего общего с ИГИЛ и надеются на репатриацию, другие отказываются признать территориальное поражение халифата ИГИЛ и стремятся родить много детей для его продолжения. По мере того как подростки вступают в период полового созревания, эти женщины превращают их в сексуальных партнеров. Они учат мальчиков служить расширению Исламского государства, становясь их временными мужьями .



В лагере Аль-Холь двое из этих мальчиков, 13-летний Ахмет и 14-летний Хамид, обратились к охраннику, умоляя избавить их от женщин, которые заставляли их вступать во временные исламские браки с четырьмя женщинами одновременно, после чего заменяли их еще другими четырьмя.



Мальчики в лагере аль-Рой также подвергались сексуальной эксплуатации, хотя скорее для удовольствия взрослых женщин, которые годами сидели взаперти без своих мужчин. Один из этих парней, находится в реабилитационном центре Оркеш, куда был доставлен для собственной защиты.



Женщины, которые используют подростков как секс-рабов, создают серьезные трудности для Автономной администрации Северо-Восточной Сирии (AANES), которая управляет лагерями. Кроме того, эти парни, вступающие в период полового созревания, сталкиваются с собственными зарождающимися сексуальными влечениями. Один из них изнасиловал и оплодотворил 13-летнюю сирийку в лагере аль-Рой, а другие были замечены в приставаниях и даже сексе с младшими мальчиками.



В ответ на эти новые вызовы AANES хочет предпринять шаги по вывозу связанных с ИГИЛ мальчиков из лагерей, разлучая их с матерями. Это исключения, которые допускает ООН из-за преступностей матерей и жестокого обращения с детьми.



Когда женщины, поддерживающие ИГИЛ, поняли, что их подростков могут забрать в реабилитационные центры, они стали искать в Telegram и других приложениях способы, чтобы заранее отправить их из лагерей в качестве бойцов ИГИЛ. Некоторые из подопных попыток увенчались успехом.



