Женщины-депутаты покинули заседание из-за выступления Лапида
Лидер оппозиции и председатель "Еш Атид" Яир Лапид заявил сегодня в своем выступлении на праздничном пленуме Кнессета, что "в новом порядке нынешнего правительства работающие люди менее важны, чем те, кто не работает".
Лапид далее уточнил: "Люди, которые служат в ЦАХАЛе, менее важны, чем люди, которые нападают на солдат ЦАХАЛа. Люди, которые не соблюдают закон, более важны, чем люди, которые его соблюдают.
В этом новом порядке их работа заключается в том, чтобы платить налоги, посылать своих детей в армию и быть постоянно обвиняемыми в том, что они недостаточно патриотичны и недостаточно евреи.
Они не знают, что с этим делать. Они не знают, как жить при правительстве, которое говорит им: "Мы не ваше правительство. Мы - правительство только тех людей, которые за нас голосовали, а вы будете служить нам и молчать".
Член Кнессета Тали Готлиб сказала Лапиду во время его выступления, что она "не может больше слышать от вас ни слова подстрекательства. Мы - один народ", и покинула пленарное заседание. После нее пленарное заседание покинула и министр информации Галит Дистель-Атбариан.