



Женщины-депутаты покинули заседание из-за выступления Лапида

Лидер оппозиции и председатель "Еш Атид" Яир Лапид заявил сегодня в своем выступлении на праздничном пленуме Кнессета, что "в новом порядке нынешнего правительства работающие люди менее важны, чем те, кто не работает".



"יש כאן אנשים שמרגישים שהמדינה שלהם לא רוצה אותם. כל יום הם חוטפים מקלחת של בוז ולעג מהממשלה על השבת שלהם, על זכויות נשים, על מגילת העצמאות ועל היהדות שלהם" - @yairlapid על השסעים בחברה הישראלית@YeshAtidParty pic.twitter.com/NrC6BzaGvV — ערוץ כנסת (@KnessetT) February 6, 2023

Лапид далее уточнил: "Люди, которые служат в ЦАХАЛе, менее важны, чем люди, которые нападают на солдат ЦАХАЛа. Люди, которые не соблюдают закон, более важны, чем люди, которые его соблюдают.В этом новом порядке их работа заключается в том, чтобы платить налоги, посылать своих детей в армию и быть постоянно обвиняемыми в том, что они недостаточно патриотичны и недостаточно евреи.Они не знают, что с этим делать. Они не знают, как жить при правительстве, которое говорит им: "Мы не ваше правительство. Мы - правительство только тех людей, которые за нас голосовали, а вы будете служить нам и молчать".Член Кнессета Тали Готлиб сказала Лапиду во время его выступления, что она "не может больше слышать от вас ни слова подстрекательства. Мы - один народ", и покинула пленарное заседание. После нее пленарное заседание покинула и министр информации Галит Дистель-Атбариан.