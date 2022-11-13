



Женщина обвиняет раввина Тау в том, что тот изнасиловал ее 40 лет назад



На фоне слухов о том, что полиция должна закрыть расследование против главы ешивы "Хар Хамор" раввина Цви Тау в связи с истечением срока давности, канал КАН опубликовал информацию о еще одной заявительнице, утверждающей, что раввин напал на нее несколько десятилетий назад.



До сих пор было раскрыто имя одной заявительницы - Нехамы Тана, которая утверждает, что раввин надругался над ней, когда она была несовершеннолетней. Вчера репортер КАН Яир Эттингер опубликовал видеосвидетельство женщины по имени Дорит, которая утверждает, что раввин изнасиловал ее, когда она была домработницей в его доме. Эта история также произошла около 40 лет назад.



Следует отметить, что в этом деле также действует срок давности.



Эттингер сообщает, что заявительница состоит в родстве с одним из главных раввинов религиозного сионизма, который помогает ей и оказывает поддержку.



Раввин Цви Тау не дает интервью, и окружающие его люди также отказываются комментировать это дело.