



Жена убийцы Юрия Волкова боится за свою жизнь



Жена Ади Мизрахи, подозреваемого в убийстве Юрия Волкова в Холоне, подала заявление в полицию после того, как, по ее словам, ей стали угрожать.



Близкие к ней люди говорят, что она получала телефонные звонки с угрозами от граждан, которые, кроме того, посылали ей текстовые сообщения. Полиция начала расследование по факту угроз.



"Они угрожали причинить ей вред и проклинали ее за то, что сделал ее муж", - сказал один из близких к семье Мизрахи. "Она чувствует угрозу, и ее жизнь в опасности. Она находится на шестом месяце беременности. Она очень напряжена и встревожена. Она не спит по ночам из-за страха. Она боится, что ее обидят, когда она будет гулять по улице".

