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Жена убийцы Юрия Волкова боится за свою жизнь
30.11.2022 13:10 Аркадий Бочаровский

Жена убийцы Юрия Волкова боится за свою жизнь

 
Жена Ади Мизрахи, подозреваемого в убийстве Юрия Волкова в Холоне, подала заявление в полицию после того, как, по ее словам, ей стали угрожать. 

Близкие к ней люди говорят, что она получала телефонные звонки с угрозами от граждан, которые, кроме того, посылали ей текстовые сообщения. Полиция начала расследование по факту угроз.

"Они угрожали причинить ей вред и проклинали ее за то, что сделал ее муж", - сказал один из близких к семье Мизрахи. "Она чувствует угрозу, и ее жизнь в опасности. Она находится на шестом месяце беременности. Она очень напряжена и встревожена. Она не спит по ночам из-за страха. Она боится, что ее обидят, когда она будет гулять по улице".
 

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