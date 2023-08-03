



Жена Нетаниягу поддержала установку камер в детсадах

Супруга премьер-министра Израиля Сара Нетаниягу поддержала установку камер наблюдения в детских дошкольных учреждениях.



По данным пресс-службы канцелярии главы правительства, об этом она объявила во время встречи с представителями некоммерческой организации Штаб борьбы за интересы детей.



"Действия организации, возглавляемой Алоной Даниэль, направлены на искоренение насилия в отношении детей в детских садах и яслях", - сказано в заявлении.



Уточняется, что во время встречи обсуждались шаги, необходимые для искоренения насилия в таких учреждениях.



"Нам предстоит долгая работа по предотвращению жестокого обращения с детьми в детских садах и яслях. Важность камер наблюдения в детских дошкольных учреждениях заключается в том, что они дают возможность зафиксировать происходящее, служат сдерживающим фактором и избавляют ребенка от травмирующих расследований. Дети беспомощны, не всегда способны выразить пережитое словами и им не всегда верят. Когда необходимы доказательства, камеры - первый и необходимый инструмент", - отметила Сара Нетаниягу.