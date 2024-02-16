



Жена Навального обратилась к Путину: расплата не за горами

Супруга российского оппозиционера Алексея Навального Юлия обратилась к руководству РФ после новости о смерти мужа.



"Если это правда, я хочу, чтобы Путин, все его окружение, путинские друзья, его правительство знали, что они понесут ответственность за то, что они сделали с нашей страной, с моей семьей, с моим мужем", - сказал она.



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По словам Юлии Навальной, день расплаты наступит очень скоро.



"И я хочу призвать мировое сообщество, чтобы мы вместе сплотились и победили это зло", - добавила она.

