



Жена Мандельблита много раз звонила Эфи Наве и жаловалась на Шая Ницана



Журналистка 13-го канала Аела Хасон в эфире радио Галей Исраэль бросила новую “бомбу”.



Хасон говорит, что сохранилось “бесчисленное количество звонков жены Мандельблита Эфи Наве, в котором она жаловалась на Шая Ницана”.



Несколько лет назад в израильских СМИ распространилась запись тогдашнего юридического советника Авихая Мандельблита, в которой он жалуется на то, что генеральный прокурор Шай Ницан “держит его за горло”. Эфи Наве в тот период был главой ассоциации адвокатов Израиля.



На вопрос ведущего радио, Шарона Галя: “Что, жена Мандельблита была близка к Наве?” Хасон ответила: “Да, они все одна клика, вместе с Аелет Шакед”.