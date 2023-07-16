



Жена Ицика Зарки отрицает исключение мужа: Все в порядке, Биби говорил с нами

Жена известного активиста “Ликуда” Ицика Зарки отрицает, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу исключил ее супруга из партии за его резкие слова протестующим о том, что хотел бы, чтобы, еще “шесть миллионов были сожжены”.



“Никого не вышвыривают, это просто осуждение”, – скащаала Хани Зарка общественной телекомпании “КАН-11”. ”Все в порядке, Биби говорил с нами”.



Она также настаивает на том, что “история окончена” после того, как Зарка принес извинения и заявил, что его спровоцировали.