



Жена Гиркина напугана смертью Навального: переживает за мужа

Жена бывшего российского офицера и террориста Игоря Гиркина (Стрелкова), который отбывает наказание, боится за жизнь своего мужа после новости о смерти российского оппозиционера Алексея Навального в тюрьме.



"Очень переживаю за мужа. В свете происходящих событий хотелось бы сообщить, что здоровье Игоря Стрелкова, находящегося в заключении, сейчас стабильно и не внушает опасений", - сообщила Мирослава Регинская.



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По словам женщины, адвокат Гиркина сказал, что заключенный выглядит "здоровым и бодрым, а жалоб на самочувствие у него нет".



"Так же, как нет, разумеется, и суицидальных настроений: Игорь читает книги, сочиняет сказки для дочери, рисует для нее рисунки. В уныние не впадает. Мы все уже поняли, что места заключения могут быть опасны для жизни и здоровья человека. Особенно неугодного системе", - добавила она.



Стоит отметить, что когда-то Гиркин уже высказывал опасения относительно того, что его убьют. Он боялся, что повторит судьбу экс-лидера "ЧВК Вагнер" Евгения Пригожина.