Жена бывшего премьера Чехии получила письмо с пулей
На имя супруги бывшего премьер-министра Чехии Андрея Бабиша пришло анонимное письмо с оскорблениями. Также в конверте лежала пуля.
Об этом сообщает издание Cesky Novini со ссылкой на заявление Бабиша, который на данный момент баллотируется в президенты.
"Охрана передала мне конверт на имя моей жены Моники, в котором была пуля и анонимное сообщение, полное оскорблений. К сожалению, речь идет о запугивании кандидата в президенты и его семьи", - заявил политик.
Андрей Бабиш отметил, что обратился в полицию с заявлением.