



Жена бывшего премьера Чехии получила письмо с пулей

На имя супруги бывшего премьер-министра Чехии Андрея Бабиша пришло анонимное письмо с оскорблениями. Также в конверте лежала пуля.



Об этом сообщает издание Cesky Novini со ссылкой на заявление Бабиша, который на данный момент баллотируется в президенты.



"Охрана передала мне конверт на имя моей жены Моники, в котором была пуля и анонимное сообщение, полное оскорблений. К сожалению, речь идет о запугивании кандидата в президенты и его семьи", - заявил политик.



Андрей Бабиш отметил, что обратился в полицию с заявлением.