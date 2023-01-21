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Жена бывшего премьера Чехии получила письмо с пулей
21.01.2023 17:52 Ольга Белозерова

Жена бывшего премьера Чехии получила письмо с пулей

На имя супруги бывшего премьер-министра Чехии Андрея Бабиша пришло анонимное письмо с оскорблениями. Также в конверте лежала пуля.

Об этом сообщает издание Cesky Novini со ссылкой на заявление Бабиша, который на данный момент баллотируется в президенты. 

"Охрана передала мне конверт на имя моей жены Моники, в котором была пуля и анонимное сообщение, полное оскорблений. К сожалению, речь идет о запугивании кандидата в президенты и его семьи", - заявил политик. 

Андрей Бабиш отметил, что обратился в полицию с заявлением. 

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