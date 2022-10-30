



Жена Болсонару пришла на выборы в футболке с израильским флагом

Первая леди Бразилии Мишель Болсонару пришла голосовать во втором туре президентских выборов в стране в футболке с изображением израильского флага.



Ее муж, президент Жаир Болсонару, борется за победу с бывшим президентом Луисом Инасиу Лула да Силва, который немного опережает Болсонару в опросах.



Ранее Болсонару, пользующийся поддержкой миллионов христиан-евангелистов страны, пообещал перенести посольство Бразилии в Иерусалим, но в конце концов открыл в столице только торгово-инвестиционный офис.

