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Жена Болсонару пришла на выборы в футболке с израильским флагом
30.10.2022 19:11 Евгения Маркова

Жена Болсонару пришла на выборы в футболке с израильским флагом

Первая леди Бразилии Мишель Болсонару пришла голосовать во втором туре президентских выборов в стране в футболке с изображением израильского флага.

Ее муж, президент Жаир Болсонару, борется за победу с бывшим президентом Луисом Инасиу Лула да Силва, который немного опережает Болсонару в опросах.

Ранее Болсонару, пользующийся поддержкой миллионов христиан-евангелистов страны, пообещал перенести посольство Бразилии в Иерусалим, но в конце концов открыл в столице только торгово-инвестиционный офис.
 

 

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