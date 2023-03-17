



Жена Бен-Гвира – Лапиду: Вы - подлый человек и пустой демагог

Лидер оппозиции Яир Лапид сегодня, в пятницу, 17 марта, выписал очередную порцию критики министру национальной безопасности Итамару Бен-Гвиру. Причём на сей раз из-за зверского убийства в Хайфе, где мать троих детей Дарья Лейтель погибла, предположительно от рук своего мужа.



Лапиду не понравилось, что Бен-Гвир рассматривает возможность установления электронной слежки за агрессивными мужчинами только в случае, если они ранее имели две судимости”.



Лапид написал в своем Twitter-аккаунте, оскорбляя Бен-Гвира: “Клоун из TikTok сказал, что первая жалоба женщины, обычно, ложная. В реальном же мире уже шестая женщина убита мужем с начала года, на этот раз молотком”.



На что Аяла Бен-Гвир, жена Итамара Бен-Гвира, ответила Лапиду: “Стыдно, что вы используете это трагическое событие для политических нападок на него. Вы подлый человек и пустой демагог. Итамар никогда не делал заявлений, которые вы ему приписываете. И, в отличие от вас, он узнал подробности дела. К сожалению, электронный браслет здесь бы не помог, так как супруги жили в одном доме. Не всё должно использоваться для политики, Яир”.



Дарью Лейтель, мать троих дочерей, предположительно, убил муж. Он душил ее и бил молотком. В прошлом его уже обвиняли в угрозах жене.

