



Жена Баргути просит помощи в освобождении мужа

Жена главного террориста ФАТХ Марвана Баргути, Фадва, в последние недели встретилась с высокопоставленными лицами арабского мира, а также с дипломатическими деятелями в США и Европе в поиске содействия освобождению ее мужа из израильской тюрьмы. Об этом сообщает Haaretz.



Марван Баргути отбывает несколько пожизненных заключений в Израиле за участие в планировании терактов против израильтян. Подозревается, что он спланировал Вторую интифаду, которая унесла тысячи жизней израильтян с 2000 по 2005 год. Баргути продолжал подстрекать к терроризму из своей тюремной камеры.



Источники, близкие к семье террориста, подтвердили, что серия встреч, проведенных Фадвой Баргути, призвана заручиться международной поддержкой ее мужа. По данным Haaretz, Фадва Баргути встречалась с министром иностранных дел Иордании Айманом Сафади, министром иностранных дел Египта Самехом Шукри, генеральным секретарем Лиги арабских государств Ахмедом Абу аль-Гейтом и заместителем министра иностранных дел России Михаилом Богдановым.



Несмотря на его заключение в Израиле, Баргути долгое время рассматривался как кандидат на смену Аббасу на посту председателя ПА. Срок полномочий Аббаса на посту председателя ПА должен был истечь в 2009 году, но он остался на своем посту из-за отсутствия выборов.

Выборы планировались в 2021 году, но позже Аббас отложил их , сославшись на отказ Израиля разрешить голосовать арабам, проживающим в восточном Иерусалиме. Однако многие считают, что настоящей причиной является опасение Аббаса, что он проиграет выборы ХАМАСу.