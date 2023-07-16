



Железный кулак: Иран раскритиковал Израиль за “жесткое” подавление протестов

Насер Канаани, пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана, заявил в пятницу, что “оккупационные и преступные сионисты в течение многих лет пытались изобразить свой фальшивый режим как самое демократическое образование в Западной Азии”.



“Но деспотические сионистские лидеры теперь контролируют беспорядки “железным кулаком”, – сказал Канаани.



По словам представителя Ирана, “судебная реформа направлена на то, чтобы предоставить широкие полномочия политической элите в процессе выбора судей”.