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Железный кулак: Иран раскритиковал Израиль за “жесткое” подавление протестов
16.07.2023 07:21 Наталья Богинская

Железный кулак: Иран раскритиковал Израиль за “жесткое” подавление протестов

Насер Канаани, пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана, заявил в пятницу, что “оккупационные и преступные сионисты в течение многих лет пытались изобразить свой фальшивый режим как самое демократическое образование в Западной Азии”.

“Но деспотические сионистские лидеры теперь контролируют беспорядки “железным кулаком”, – сказал Канаани. 

По словам представителя Ирана, “судебная реформа направлена на то, чтобы  предоставить широкие полномочия политической элите в процессе выбора судей”.

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