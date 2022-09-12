



"Ждите поток Точек и Хаймарсов по приграничным областям РФ"



Российский национал-сталинист и “борец за свободу Новороссии”, сержант “армии ЛНР” А. Морозов, известный в интернете под ником “боевой кот Мурз” опубликовал в Live Journal гневный пост, в котором предупреждает, что ответ на российские удары по критически важной инфраструктуре Украины не заставит себя ждать.



В нем господин Морозов пишет следующее:



"Умеют люди выстрелить себе в ногу, умеют. Аплодирую.

Российское военное руководство никогда не упустит случая вырвать себе позорное поражение из пасти коварной победы, ну и, разумеется, не упустит случая превратить позорное поражение в окончательную катастрофу.



В условиях грядущего наступления противника под Угледаром ВС РФ в отмеску за позорище на Харьковском направлении решили без подготовки ударить по энергосистеме Украины. "Без какой подготовки?" - спросите вы. А без самой очевидной. Без подготовки к немедленным ответным мерам противника, которые таким образом будут абсолютно легитимизированы и потому, скорее всего, немедленно применены.



Думаю, все уже догадались, о чём я. Будет совершенно закономерным, особенно в контексте готовящегося удара под Угледаром, если очередной поток "Точек" и "Хаймарсов" ВСУ полетит по "объектам энергетической инфраструктуры" Донбасса и прилегающих областей РФ. И сразу ляжет вся связь и всё электропитание, не обеспеченное автономными источниками тока (аккумуляторами и бензогенераторами). Ну то есть большая часть управления группировкой ВС РФ на Донбассе. Останется работать только то, что сделали и заготовили "нытики и пораженцы" с нерадиво заполненными журналами учёта журналов.



В общем-то, тут и целей других уже не осталось, поражать которые подобным оружием было бы более осмысленно с военной точки зрения".











