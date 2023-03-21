



Жалоба на активиста Ликуда требующего вырвать глаза у Сефи Овадия и Лиор Кинан

Лиор Кинан и Сефи Овадия подали жалобу в полицию. Как стало известно "Мако", репортеры 13-го канала ТВ Сефи Овадия и Лиор Кинан подали жалобу в полицию на активиста Ликуда Исраэля Бенефше после видеоролика, в котором он призывал Бенефше вырвать им глаза.



"Мы должны вырвать им глаза. Не только белым, не думайте, что я говорю только об ашкеназим. Сефи Овадия? Вырвите ему глаза в братоубийственной войне", - говорит активист "Ликуда" на видео, которое было распространено в социальных сетях. "Отправьте его на *****. Его мать - ликудница, так отправьте его в ***** моря. Сожгите всех членов его семьи и его жену, Кинан, вырвите глаза".

