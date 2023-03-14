



Зерновую сделку продлили на 60 дней - представитель МИД России

Зерновая сделка продлена на 60 дней, подтвержден ее пакетный характер с условием, чтобы все обещания, данные российской стороне, были выполнены, заявил замглавы МИД Александр Грушко.



"Наш заместитель министра Сергей Вершинин вчера сделал заявление, что действительно сделка продлена, условлено, что она продлевается на 60 дней. Вновь подтвержден ее пакетный характер с условием того, чтобы все те обещания, которые были даны России по части именно выполнения второго трека, а это снятие всех санкций, прямых и косвенных, для поставки сельскохозяйственной продукции на международные глобальные рынки, были выполнены", — сказал он журналистам.



Дипломат отметил, что Москву не устраивает темп работы ООН в этом направлении.



"Формально переговоры по сделке продолжаются. Еще раз подчеркну, главное для нас — это полное выполнение тех обещаний, которые были взяты на себя их стороной. В этом смысле ничего не меняется для нас, мы будем упорно работать и заставлять наших партнёров выполнить взятые на себя обязательства", — добавил Грушко.



Соглашение, которое 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле.



Срок договора истек 18 ноября прошлого года, однако его условия подразумевали автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо стороны.



Сама зерновая сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений. Москва акцентировала внимание, что именно это условие не было выполнено, несмотря на заверения ООН.