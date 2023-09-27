



Зерновой спор с Украиной в ВТО: Еврокомиссия представит три страны

Европейская комиссия будет представлять Польшу, Венгрию и Словакию в зерновом споре с Украиной во Всемирной торговой организации.



"Во вторник, 26 сентября, было решено, что страны ЕС в споре в ВТО будет представлять Еврокомиссия. В делегацию ЕС входят эксперты из Польши, Словакии, Венгрии", - сообщает польское информагентство PAP.



Ссылаясь на неназванных дипломатов ЕС, PAP пишет, что "открытие разбирательств в ВТО закрывает другие каналы диалога для Украины в споре об эмбарго на импорт зерна".



Также отмечается, что в ближайшее время в ВТО состоится рассмотрение жалобы Украины против Польши, Словакии, Венгрии в связи с зерновым эмбарго.



Кроме этого, по инициативе Польши, в среду, 27 сентября, в Брюсселе состоятся переговоры послов стран ЕС относительно ситуации с украинским зерном.



По словам постоянного представителя Польши при ЕС Анджея Садось, в этом контексте дипломаты ЕС обсудят вызовы общей сельскохозяйственной политики.