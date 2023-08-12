



Зерновой коридор: Украина пригрозила России уничтожением флота

Вооруженные силы Украины уничтожат Черноморский флот, если Россия помешает поставкам зерна по зерновому коридору.



По данным "РБК-Украина", такое предупреждение сделал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.



"Россия начинает осознавать, что Черноморская акватория - это не море внутренней юрисдикции. И что будет очень больно. И президент Украины сказал очень четко: будете наносить удары, будем тогда уничтожать флот, и до конца войны у вас Черноморского флота с элементами Тихоокеанского Северного и Балтийского флотов не будет", - отметил он.



По словам Подоляка, в настоящее время Украина совместно с партнерами решает два вопроса относительно запуска зернового коридора.



"Первая задача - сухопутные коридоры. Они не позволяют в таком объеме вывозить зерно. Второе - сейчас мы обсуждаем возможность, готовим судно, которое будет пытаться пройти по коридору в рамках нашего соответствующего до сих пор юридического договора с ООН и с Турцией. Попробуем привлечь даже водный коридор", - пояснил Подоляк.