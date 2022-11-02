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"Зерновой коридор" снова начал работу
02.11.2022 12:46 Раиса Вовк

"Зерновой коридор" снова начал работу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о возобновлении работы "зернового коридора". С таким заявлением он выступил после переговоров с Кремлем, сообщает  "Анадолу".

"Президент Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что вчера говорил с Путиным по поводу "зернового коридора", а сегодня поговорит с Зеленским. Он также объявил, что "зерновой коридор" вновь открыт, как это было раньше", - сказал Эрдоган. 

Заявление России
Между тем, российская сторона, которая сначала хотела сорвать соглашение, официально подтвердила, что работа "зернового коридора" возобновляется.

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