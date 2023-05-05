



"Зерновой коридор": Анкара собирает техническое совещание

Официальная Анкара анонсировала проведение в пятницу, 5 мая, технического совещание по зерновому коридору. Участие в нем примут представители ООН, Турции, Украины и РФ, а уже на следующей неделе ожидается встреча на уровне заместителей министров. Об этом сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.



"Перед совещанием заместителей министров возникла необходимость провести совещание с участием технического персонала ООН, Турции, Украины и России. Эта встреча состоится 5 мая. После этой встречи на следующей неделе состоится встреча на уровне заместителей министров", – цитирует Акара агентство Anadolu.



"Турция продолжает усилия для того, чтобы зерновая инициатива продолжалась быстро, безопасно и планомерно", – подчеркнул министр обороны Турции.



По словам Акара, с одной стороны обсуждается поставка зерна, а с другой стороны, в портах Украины остаются суда под турецким флагом. "Эвакуация этих судов также будет на повестке дня. Мы будем работать вместе над созданием повестки дня, и эта повестка дня будет обсуждаться на уровне заместителей министров, а решение будет принято позже", – сказал он.



Ранее Акар анонсировал на 5 мая встречу заместителей министров обороны Турции, Украины и РФ по зерновой сделке.



Соглашение, заключенное при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года, позволяет безопасно экспортировать Черным морем зерно, застрявшее в портах в результате российского вторжения, напоминает УНН. РФ ранее заявляла о "тупике" по продлению соглашения после 18 мая, поскольку не был выполнен список ее требований по облегчению экспорта ее собственного зерна и удобрений.