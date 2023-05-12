



"Зерновое соглашение": Анкара заявляет - стороны близки к его продлению

Есть все шансы, что "зерновое соглашение" будет продлено. О том, что стороны к этому близки, заявила Анкара.



"Стороны приближаются к соглашению о продлении Черноморской зерновой инициативы", - заявил в пятницу глава Минобороны Турции Хулуси Акар.



"По первой полученной информации, встреча в Стамбуле была положительной. Движутся (к соглашению - ред.) по продлению зернового соглашения", - цитирует Акара пресс-служба Министерства обороны Турции.



Напомним, в Стамбуле состоялись двухдневные переговоры с представителями Турции, Украины, РФ и ООН.



Соглашение, заключенное при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года, позволяет безопасно экспортировать по Черному морю зерно, застрявшее в портах в результате российского вторжения, напоминает УНН. Ранее РФ ранее заявляла о "тупике" по продлению соглашения после 18 мая, поскольку не был выполнен список ее требований по облегчению экспорта ее собственного зерна и удобрений.