



Зерновая сделка: в Стамбуле начались переговоры

В Турции начались двухдневные переговоры по зерновому соглашению, продление которого, как известно, находится под угрозой. Для этого в Стамбул прибыли заместители министров обороны трех стран – Украины, Турции и России, а также представители ООН, сообщает Анадолу.



"Сегодня в Стамбуле началась встреча на уровне заместителей министров обороны Турции, России, Украины, а также представителей ООН. Мы прилагаем усилия для сохранения дееспособности коридора и обеспечения стабильности", – сказал министр обороны Турции Хулуси Акар.



При этом известно, что Украина не ведет прямые переговоры с Россией по зерновому соглашению - представители государства обсуждают все вопросы с Турцией и ООН, а те в свою очередь ведут отдельные переговоры с РФ.



Еще в марте Украина заявила о пролонгировании зерновой инициативы на 120 дней, а Россия – на 60. По версии Москвы, соглашение истекает 18 мая. Накануне Россия снова блокировала работу зернового коридора.



Также стало известно, что в последнее время украинский экспорт зерновым коридором избивает антирекорды.



