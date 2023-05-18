



"Зерновая сделка": США похвалили Турцию и упрекнули РФ за поведение

Мир немного вздохнул - "зерновая сделка" продлена. США приветствовали заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о продлении Черноморской зерновой инициативы еще на два месяца.



"Мы приветствуем заявление президента Эрдогана о продлении Черноморской зерновой инициативы. Как мы уже говорили ранее, мы решительно поддерживаем усилия ООН и Турции по соглашению, которое удерживает мировые цены на продовольствие и зерно на низком уровне", – заявил заместитель пресс-секретаря Госдепа США Ведант Пател на брифинге.



В то же время Пател напомнил слова госсекретаря США Энтони Блинкена, который подчеркивал, что Западу не нужно каждые несколько недель напоминать России, "чтобы она выполняла свои обещания и прекратила использовать голод как оружие в войне против Украины".



"Мы не должны напоминать России о том, чтобы она прекратила препятствовать проверкам, чтобы позволить зерну поступать к уязвимому населению, которое испытывает потребность в нем", – добавил представитель Госдепа.



Он добавил, что мир нуждается в "зерновой сделке", а также прекращении развязанной Россией войны против Украины, что позволило бы фермерам вернуться на свои поля, вернуло бы торговлю сельскохозяйственной продукцией в нормальное русло, а также немедленно и существенно улучшило бы глобальную продовольственную безопасность.



Напомним, накануне Эрдоган объявил о продлении Черноморской зерновой инициативы еще на два месяца.



В июле 2022 года ООН и Турция заключили соглашение об экспорте украинского зерна через Черное море, чтобы помочь преодолеть глобальный продовольственный кризис, который вызвала война России против Украины, напоминает ЕвроПравда. Представители России, Украины, Турции и ООН входят в состав Совместного координационного центра (СКЦ) в Стамбуле, который занимается реализацией соглашения.



В последний момент перед завершением очередного срока действия "зернового соглашения" 18 марта его все же продлили. Однако Москва вскоре заявила, что согласовала продление лишь на 60 дней – половину стандартного срока 120 дней, и пригрозила расторжением договоренности, если не будут выполнены ее требования.



Еще в апреле глава МИД России Сергей Лавров в очередной раз заявил, что ситуация вокруг Черноморской зерновой инициативы зашла в тупик, и обвинил в этом Запад.