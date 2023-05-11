



"Зерновая сделка": согласия нет, переговоры продолжатся

В турецком Стамбуле двухдневные переговоры о продлении "зерновой сделки" завершились, но результата не дали. Участники встречи договорились о продолжении переговоров в этом же формате в ближайшее время. Об этом сообщили в Министерстве национальной обороны Турции.



"В течение двух дней состоялись полезные встречи с конструктивными подходами сторон, - отметили в турецком ведомстве. - Стороны выразили положительный подход к координации возвращения торговых судов и их экипажей, которые застряли в украинских портах из-за конфликтных условий, к планированию и проведению эвакуационной деятельности. Кроме того, договорились, что эта операция станет образцом для эвакуации судов из других стран, которые застряли в украинских портах, и поддержит работу, которая будет проводиться в этом направлении в ближайший период", - говорится в сообщении.



Также "был достигнут позитивный и конструктивный прогресс в Черноморской зерновой инициативе, которая сделала значительный вклад в стабильность цен на продовольствие во всем мире и имеет жизненно важное значение с точки зрения мировых поставок продовольствия и безопасности".



"Стороны договорились продолжить работы, которые проводит Турция, на техническом уровне, в четырехстороннем формате, чтобы Зерновая инициатива продолжила свою эффективную деятельность в ближайший период", - говорится в сообщении.



Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков, во время переговоров украинская сторона подчеркнула, что зерновая инициатива должна быть продлена на больший срок и расширена, пишет УНН.



"Завершились переговоры в Стамбуле по функционированию Зерновой инициативы. ООН и Турция как подписанты инициативы имеют понимание, что зерновая инициатива критически важна для мировой продовольственной безопасности и должна стабильно функционировать. Поэтому по их предложению дальнейшие консультации по разблокированию Инициативы будут продолжены в онлайн формате.



Украинская делегация в очередной раз подчеркнула, что Зерновая инициатива должна быть продлена на больший срок и расширена. Это даст прогнозируемость и уверенность как мировому, так и украинским рынкам. Но, прежде всего, нужно восстановить регистрацию входящего флота и проведение инспекций без искусственных задержек и в соответствии с процедурами Совместного координационного центра (СКЦ)", - сообщил Кубраков в своем Telegram-канале.



Однако РФ выступила против расширения действия "зернового соглашения" и его бесконечного продолжения, о чем заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин по итогам переговоров в Стамбуле между представителями Украины, Турции, РФ и ООН в четверг, 11 мая.



"Мы против того, за что высказываются во многих западных столицах, против его (соглашения, – ред.) расширения или бесконечного продолжения. Мы должны понимать, что делается, в том числе нами и участниками этих договоренностей", – сказал он.



Вершинин также призвал не забегать вперед в вопросе продления зернового соглашения, срок действия которого по версии России вроде бы истекает 18 мая: "Давайте не будем забегать вперед… Еще остается какое-то время. Конечно, мы очень внимательно следим за тем, что делается в исправлении перекосов и изъянов этой инициативы".



По словам российского дипломата, если не будет гарантий для России, в том числе по экспорту аммиака, то черноморская инициатива "прекращает свое существование".



"Потому что инициатива, приносящая выгоду только одной из сторон, вряд ли может быть признана и подтверждена всеми. Мы, естественно, прежде всего защищаем национальные интересы России, ее сельхозпроизводителей и производителей удобрений", - подчеркнул он и добавил, что российская часть стамбульских договоренностей в отношении зерна "выполняется неудовлетворительно".



По словам Вершинина, новой встречи по зерновому соглашению на уровне заместителей министров пока не запланировано.



Как известно, в Стамбуле 10-11 мая проходили переговоры по зерновому соглашению на уровне заместителей министров обороны. РФ ранее заявляла, что не будет продлевать соглашение после 18 мая, если не будет выполнен список требований по устранению препятствий для ее собственного экспорта зерна и удобрений.



Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в среду, что, по его мнению, соглашение, которое позволяет безопасно экспортировать зерно и удобрения из трех украинских портов, может быть продлено как минимум еще на два месяца.